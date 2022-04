Apple TV+ está desenvolvendo sequência do filme “Greyhound”

Após o grande sucesso do blockbuster “Greyhound” — filme dramático baseado na Segunda Guerra Mundial e estrelado por Tom Hanks —, o Apple TV+ acaba de firmar um novo contrato multianual com o ator e a produtora Playtone, de Gary Goetzman. As informações são do Deadline.

Publicidade

O acordo, segundo o veículo, contempla uma série de projetos que vão desde novos filmes e séries até documentários e projetos não roteirizados — todos com distribuição global. Ainda não se sabe ao certo o valor total ou a extensão do acordo.

Além disso, também estão nos planos uma sequência para “Greyhound”, produção que trouxe uma das primeiras indicações ao Oscar para o serviço de streaming de vídeos da Apple.

Vale notar, ainda, que a Maçã e a Playtone já estão trabalhando em uma nova série chamada “Masters Of The Air”, a qual contará a história dos bombardeiros americanos na Segunda Guerra Mundial que lutaram contra os nazistas. A produção terá um total de dez episódios e contará com Tom Hanks, Steven Spielberg e Gary Goetzman como produtores executivos.

Publicidade

“Masters Of The Air” é baseada no livro homônimo de Donald L. Miller e será um sucessor espiritual dos sucessos “Band of Brothers” e “The Pacific”, da HBO. As gravações da primeira temporada já foram completadas e contaram com um orçamento de US$200 milhões.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Patently Apple