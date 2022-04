Waze lança nova experiência inspirada nos anos 1970, 80 e 90

Em mais uma experiência divertida que descontrai usuários durante viagens, o Waze lançou hoje o novo “Modo Retrô”, o qual permite definir o clima para os anos 1970, 80 ou 90 com novas vozes, ícones de veículos, humores e playlists específicas para cada década.

Para personalizar sua experiência de viagem com o “Modo Retrô”, basta abrir o Waze, tocar em “Meu Waze” e, em seguida, na opção “Dirija com os anos 80”. Lá, você verá três opções de ajustes:

Humor : bacana, supimpa e prafrentex;

: bacana, supimpa e prafrentex; Carro : kombi vintage, esportivo retrô e SUV4EVA;

: kombi vintage, esportivo retrô e SUV4EVA; Instruções por voz: DJ anos 70, aeróbica trainer anos 80 e diva pop anos 90.

Também a partir de hoje, o serviço de streaming de áudio TuneIn fechou uma parceria com o Waze para oferecer músicas dos anos 70, 80 e 90, permitindo que você acesse playlists nostálgicas. As listas de reprodução incluem 70’s Hits, 80s ALIVE e 90’s Hits — no entanto, você precisará ter uma assinatura do TuneIn e vinculá-lo ao Waze.

Basta personalizar seus ajustes, escolher sua playlist e curtir sua viagem! Vale notar que as novidades estarão disponíveis por tempo limitado globalmente (em inglês, francês e português).

