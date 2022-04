Satechi lança novo stand duplo e cabo HDMI 8K

A fabricante de acessórios Satechi lançou hoje um novo suporte para MacBooks, iPads e iPhones capaz de segurar até dois dispositivos simultaneamente, liberando espaço útil na mesa do usuário. Como é de costume dos produtos da empresa, o Dual Vertical Stand traz um design premium feito totalmente em alumínio.

Os dois encaixes verticais do acessório comportam qualquer combinação de dois MacBooks, iPads ou iPhones e contam com apoios de silicone contra possíveis riscos, os quais também servem para manter os dispositivos no lugar.

Entre os dois encaixes, existe ainda um terceiro compartimento que pode ser utilizado para armazenar itens menores (como um Apple Pencil) ou para organizar melhor cabos e carregadores.

De acordo com a Satechi, o Dual Vertical Stand possui uma base robusta com um bom balanceamento de peso, o que torna o acessório bastante estável. Seu design minimalista e elegante também contribui para deixar o ambiente de trabalho mais visualmente agradável.

O Dual Vertical Stand já está disponível no site da Satechi por US$40 e conta com 1 ano de garantia.

Cabo HDMI 2.1 8K

Além do suporte, a Satechi também disponibilizou hoje seu mais novo cabo HDMI 2.1 com resolução Ultra HD 8K, o qual conta com um acabamento trançado e um conector banhado a ouro 24K, evitando a corrosão.

O acessório é capaz de entregar imagens em 8K a 60Hz ou em 4K a 120Hz, sendo ideal para quem pretende jogar, criar conteúdo ou fazer streaming de filmes e série em alta qualidade.

Segundo a fabricante, o cabo conta ainda com suporte para HDR dinâmico, processamento de cores de 12 bits e com uma largura de banda de 48Gbps.

O acessório já está disponível para compra no site da Satechi por US$30 e também conta com 1 ano de garantia.

