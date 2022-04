Bang & Olufsen lança novos fones Beoplay EX, à prova d’água

A Bang & Olufsen apresentou hoje seus novos fones de ouvido sem fio Beoplay EX — o modelo mais versátil da marca até o momento. O Beoplay EX possui um novo formato com haste projetado por Thomas Bentzen, além de uma interface de vidro espelhada e um anel de alumínio escovado.

Para além do design, os novos fones também são à prova d’água (até um metro de profundidade por 30 minutos) e possuem resistência à poeira (certificação IP57).

O driver de 9,2mm dos fones é o maior já produzido pela marca para um dispositivo sem fio, enquanto a tecnologia de cancelamento de ruído ativo adaptativo elimina o som ao redor para uma experiência de áudio imersiva.

O Beoplay EX incorpora a combinação perfeita de conforto, luxo e qualidade de som que une todo o nosso lendário portfólio de áudio. Dos nossos premiados fones de ouvido over-ear Beoplay H95 ao Beoplay Portal, nossa estreia no mercado de jogos, o Beoplay EX é o próximo passo natural em nossa oferta de som superior.

Ademais, os fones contam com Bluetooth 5.2, 3 microfones em cada lado, conectividade multiponto (possibilitando conexão com dois dispositivos ao mesmo tempo) e até 6 horas de produção com o cancelamento de ruído ativado — e cerca 20 horas de reprodução total com o estojo de carregamento.

Os fones Beoplay EX estarão disponíveis a partir de maio nas cores Black Anthracite, Gold Tone e Anthracite Oxygen, tanto pelo site da B&O quanto em revendedores oficiais, por US$400.

