Teardown do cabo Thunderbolt 4 da Apple “explica” seu preço elevado

Talvez você aí não saiba, mas a Apple vende um cabo Thunderbolt 4 de 1,8m de comprimento por nada mais nada menos que US$129. Preparado para o preço dele no Brasil? Sente: R$1.479.

Mas calma, porque chegará em breve uma versão de 3m do mesmo cabo — esta custando US$159 nos Estados Unidos e R$1.819 no Brasil. Tá bom para você?

Eis o que a Apple diz sobre o produto:

Na cor preta e com design trançado para prevenir nós, este cabo de três metros é compatível com Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 e USB4 para transferência de dados a até 40Gbps, USB 3.1 Gen 2 para transferência a até 10Gbps, saída de vídeo DisplayPort (HBR3) e recarga com até 100W de potência. Use este cabo para conectar um Mac com portas Thunderbolt 3 ou 4 (USB-C) a monitores e aparelhos com Thunderbolt (USB-C) e USB, como o Studio Display, o Pro Display XDR, bases e discos rígidos.