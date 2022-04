Mockups 3D da linha “iPhone 14” são testados com cases para os iPhones 13

A essa altura, os rumores sobre tamanhos e dimensões da linha “iPhone 14” já podem ser meio que dados como certos — até pelo que já vimos acontecendo em anos anteriores.

Sendo assim, o blog japonês Macotakara publicou hoje um vídeo com mockups 3D de toda a suposta nova linha e comparou os modelos com cases para os iPhones 13.

Obviamente, como já “sabemos”, a nova linha não terá mais uma versão mini de 5,4 polegadas.

No caso dos modelos de 6,1 polegadas, aparentemente as cases dos iPhones 13 e 13 Pro não serão 100% compatíveis com os novos não tanto pelas dimensões deles em si, mas pelo “calombo” das câmeras traseiras que deverá mudar um pouco.

Já no caso da case do iPhone 13 Pro Max, ela aparentemente servirá nos “iPhones 14 Max” e “14 Pro Max” um pouco melhor do que os menores, mas ainda não de forma perfeita — de novo, principalmente devido às câmeras traseiras.

Segundo informações do site, películas frontais também serão diferentes nos novos modelos. Eles poderão vir com molduras um pouco mais finas (quem sabe com um raio lateral alterado, também) e, no caso das versões Pro, teremos o novo hole-punch no lugar do notch tradicional.

