“O ano em que a Terra Mudou” é premiado com um Television Academy Honors

O documentário “O ano em que a Terra mudou” (“The Year Earth Changed”, em inglês), do Apple TV+, foi reconhecido nesta semana com um Television Academy Honors.

Publicidade

O Television Academy Honors celebra uma gama diversificada de programação que explora e enfrenta problemas significativos da nossa sociedade de maneira convincente e impactante, e reconhece showrunners e produtores que enfrentam desafios sociais complexos para promover a mudança.

A produção, narrada pelo naturalista britânico vencedor dos prêmios Emmy e BAFTA, Sir David Attenborough, apresenta imagens exclusivas do mundo depois de um ano sem precedentes (pandemia da COVID-19).

Confira o trailer, abaixo:

O documentário da Apple em parceria com a BBC também já recebeu indicações aos Primetime Emmy Awards, Critics’ Choice Documentary Awards, Online Film and Television Association Awards e Royal Television Society. No total, as produções do Apple TV+ já receberam 961 indicações, levando 244 delas — incluindo, é claro, o Oscar de Melhor Filme deste ano com “CODA”.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.