Adobe Premiere Pro fica mais rápido em Macs com M1 Pro, Max e Ultra

O aplicativo de edição de vídeos Adobe Premiere Pro ganhou uma atualização com novidades interessantes. A versão 22.4.0 torna exportações muito mais rápidas para alguns Macs com processador M1 — e também PCs com alguns modelos de SoC da AMD.

Com o update, vídeos 4:2:0 no formato HEVC com 10 bits serão renderizados 10 vezes mais rápido. A novidade usa a codificação por hardware, e não software. Em vez de tomar 6 minutos e 43 segundos, um MacBook Pro de 14 polegadas com 16GB de memória levou apenas 55 segundos para realizar a tarefa, como mostra o gráfico abaixo.

Comparações de tempo de exportação entre versões do Premiere Pro.

Vale ressaltar que a melhoria está disponível apenas para Macs que, além do processador M1, tenham o Motor de Mídia (ou Media Engine). Nesse caso, apenas as variações Pro, Max e Ultra beneficiar-se-ão do update; a versão convencional do M1 continua codificando por software. Também é necessário estar rodando ao menos o macOS Big Sur para aproveitar o melhor desempenho.

A atualização também trouxe outras novidades. Tornou-se possível exportar GIFs com transparência, bem como houve melhorias na distribuição de objetos, na renderização inteligente e no tratamento de gravações de tela do QuickTime. Além disso, foram criados proxies de HDR , que são versões menores de arquivos de vídeo para acelerar o processo de edição.

O update será disponibilizado para os assinantes da Adobe Creative Cloud com acesso ao Premiere Pro. É interessante ver os avanços dos novos processadores Apple Silicon irem além dos números, não?

