Como escolher um atalho de acessibilidade [Apple Watch]

Aqui no MacMagazine, já falamos bastante sobre os recursos de acessibilidade presentes no iPhone/iPad, no Mac e no Apple Watch.

Publicidade

Eles são feitos, é claro, para que um maior número de pessoas possa ter acesso às tecnologias da Maçã, estejam elas usando o AssistiveTouch ou o zoom na tela, por exemplo.

No caso do relógio, essas funções se tornam ainda mais interessantes, já que estamos lidando com um dispositivo que fica preso ao corpo do usuário.

Pois se você usa o smartwatch com alguns recursos de acessibilidade, saiba que é possível usar um atalho para ativar ou desativá-los facilmente, pressionado três vezes a Digital Crown.

Publicidade

Veja, a seguir, como fazer isso!

Como escolher um atalho de acessibilidade para o Apple Watch pelo iPhone

Abra o app Watch e vá até Acessibilidade » Atalho de Acessibilidade. Em seguida, escolha entre uma das quatro opções: “VoiceOver”, “Zoom”, “AssistiveTouch” ou “Adaptações de Toque”.

Como escolher um atalho de acessibilidade pelo próprio Apple Watch

Abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » Atalho de Acessibilidade. Depois, escolha uma das quatro opções disponibilizadas.

Fácil, não?! ⌚️

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.