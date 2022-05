Twitter testa selo “Curtido pelo Autor” em respostas

Um repórter do TechCrunch encontrou um novo selo no Twitter de “Curtido pelo Autor” em respostas a tweets. Ao entrar em contato com a empresa, um porta-voz confirmou que estão sendo testados selos para ajudar os usuários a entenderem melhor o contexto do que veem, embora não tenha dado informações mais específicas sobre os testes.

A funcionalidade é bastante simples: as respostas que receberam uma curtida do autor original são identificadas para todos pelo selo em questão. Não se sabe se a testagem é localizada ou geral, porém foram pessoas em diferentes países entraram em contato avisando sobre o recurso.

Ao mesmo tempo que a possível integração do selo pode ser uma adição interessante, outros podem achar desnecessário ou excessivo. Além disso, há diversas reclamações sobre problemas do Twitter com contas falsas, de spam, entre outras coisas, o que motiva uma certa parcela dos usuários a preferir que a rede concentre seus esforços em melhorar esses aspectos.

De todo modo, é uma função interessante, já que estimula a em especial a interação com pessoas famosas. O TikTok, por exemplo, conta com um recurso similar, que sinaliza com “Curtido pelo Criador” comentários em vídeos que tenham recebido o like de quem o postou. O YouTube também tem um botão curtir diferente que mostra quando o autor do vídeo o curtiu.

É válido ressaltar que o selo “Curtido pelo Autor” ainda está em fase de testes. Não só ele não é um recurso oficial e de ampla distribuição, como poderá nunca chegar a ser.