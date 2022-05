Utilitário impede que Safari abra links com a Mac App Store

Sim, eu ouvi o suspiro coletivo de muitos de vocês ao ler o título acima. O Safari pode ser um excelente navegador, mas a sua insistência em abrir a Mac App Store — sem ninguém ter pedido por isso — toda vez que você clica em um link da loja é extremamente irritante. Pior ainda é não haver sequer uma opção nativa para desativar esse comportamento.

Publicidade

Por isso, o utilitário do desenvolvedor Jeff Johnson é um verdadeiro oásis. Apropriadamente nomeado Stop The Mac App Store, o app — que é gratuito e de código aberto — sequer precisa estar rodando para funcionar: basta abri-lo uma única vez e ele se “associará” ao Safari, criando uma espécie de “aplicativo fake” que engana o navegador e, com isso, impede a abertura da Mac App Store.

A única inconveniência é que, toda vez que você clicar no link, uma janela de confirmação (como vista acima) surgirá perguntando se você quer abrir aquela URL no utilitário. Basta clicar em “cancelar” e você sequer precisará se lembrar da existência da App Store no seu Mac, caso desejado.

O Stop The Mac App Store é um binário universal que funciona tanto em Macs com chips Intel quanto M1 [Pro/Max/Ultra], e ele pode ser baixado agora mesmo no GitHub. O único detalhe é que ele requer o macOS Big Sur ou superior — caso você esteja no Mojave ou Catalina, entretanto, pode experimentar um outro utilitário do desenvolvedor: o StopTheNews, que oferece um comportamento semelhante.

Publicidade

Agora… será que alguém pode criar algo parecido para links do app Apple TV? 😜

via Manual do Usuário