John Cho chega ao elenco de “The Afterparty”, do Apple TV+

Mais um dia, mais uma adição para o elenco de “Depois da Festa” (“The Afterparty”). A série de comédia e mistério do Apple TV+ acaba de ganhar mais um integrante para sua lista de talentos pelo segundo dia consecutivo: o ator John Cho (“Star Trek”) — que agora se junta a Ken Jeong, anunciado ontem.

De acordo com o Deadline, Cho interpretará Ulysses — um personagem inédito na série e que aparecerá de forma recorrente na segunda temporada. Com isso, ele aparecerá ao lado de outros nomes de peso, como Zoë Chao (“The OA”), Sam Richardson (“Veep”), Tiffany Haddish (“Viagem das Garotas”) e Zach Woods (“Silicon Valley”, “The Office”).

Criada por Christopher Miller, “The Afterparty” agradou o público com sua estrutura pouco usual, se tornando um dos maiores sucessos do serviço de streaming da Maçã no último ano. Assim como na primeira temporada, os novos episódios da produção girarão em torno de um assassinato (dessa vez, ocorrido em um casamento).

Cada episódio da produção segue o ponto de vista de um personagem diferente ao mesmo tempo em que mistura gêneros cinematográficos distintos para representar melhor suas personalidades. Em vários momentos, a série transita entre linguagens visuais e narrativas completamente diferentes.

Além de Miller, que também atua como diretor, a série traz Anthony King e Phil Lord como produtores executivos.“The Afterparty” é uma coprodução da Apple e da TriStar TV (subsidiária da Sony Pictures Television).

Ainda não há nenhuma informação sobre o início das filmagens ou uma data de estreia para a segunda temporada — nós, é claro, estaremos de olho em futuras novidades. 😉

