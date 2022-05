Apple convoca professores para primeiro Meetup em português

A Maçã enviou hoje um email para os professores cadastrados no programa Apple Teacher a fim de convidá-los para o primeiro Meetup para falantes de português!

Na página do evento — que ocorrerá no dia 24 de maio (terça-feira próxima), das 19h às 20h —, é explicado que haverá diversas salas temáticas simultâneas e os participantes poderão escolher em qual gostariam de entrar, de acordo com o assunto de interesse.

Aprenda, partilhe, e conecte-se à comunidade de professores […] em nosso primeiro Apple Teacher Meetup em português. Ouça os colegas educadores compartilharem suas histórias de sucesso e, em seguida, mergulhe nas instruções com o apresentador, imaginando o que é possível em seu próprio ambiente de aprendizado. Os Meetups são gratuitos para todos os membros.

O programa em si, do qual faço parte, possibilita acessar ótimos guias, informações específicas para educadores, sugestões de uso de ferramentas da Apple, entre outros. Agora, com os Meetups acontecendo também em português, os professores poderão se conectar para compartilhar experiências e aprender com quem já utilizou as ferramentas em sala de aula.

Apple Teacher Learning Center

Apesar de todos os benefícios e iniciativas, não poderia deixar de comentar que, de fato, é difícil encontrar no Brasil escolas ou instituições que consigam funcionar exatamente como planeja o programa — isto é, de maneira que tanto os docentes quanto os discentes possuam dispositivos da Apple e utilizem todos os recursos educativos da Maçã. Isso por conta dos preços proibitivos da empresa, principalmente na área da educação.

Mesmo assim, estou animada em participar para descobrir como os nossos incríveis professores estão utilizando todos os recursos presentes nesse programa. Professores interessados podem se cadastrar no Apple Teacher por aqui e, para participar do Meetup, inscreva-se nessa página.