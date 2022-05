Apple TV+ terá novos episódios da série “A Pequena Espiã”

Atenção, crianças (de idade e de espírito) do Apple TV+: a série animada “A Pequena Espiã” (“Harriet The Spy”), lançada pela Maçã no fim do ano passado, retornará nesta sexta-feira (20) com os episódios que faltavam para a conclusão da sua primeira temporada!

A Maçã já liberou o trailer dos novos episódios da série, que você pode conferir abaixo:

A produção, para quem não sabe, é baseada no clássico homônimo da literatura infanto-juvenil escrito por Louise Fitzhugh e segue a curiosa Harriet Welsch (voz de Beanie Feldstein, de “Lady Bird”), uma garotinha de 11 anos na Nova York dos anos 1960.

Harriet quer ser escritora, mas descobre que, para descobrir os mistérios dos seres humanos e explorar a sua veia artística, ela precisa se tornar uma espiã… e bisbilhotar tudo e todos à sua volta.

Além de Feldstein, o elenco de dublagem da série traz ainda Jane Lynch (“Glee”) como Ole Golly, babá de Harriet, e Lacey Chabert (“Love On Safari”) como Marion Hawthorne, líder de um grupo de garotas populares na escola da protagonista. Kimberly Brooks, Crispin Freeman, Gray Griffin, Bumper Robinson e Charlie Schlatter também estrelam.

