Seção do Apple Music destaca aniversários de álbuns populares

Que tal explorar uma seção pouco conhecida do Apple Music? A plataforma de streaming da companhia possui uma seção intitulada “Álbuns Essenciais – Aniversários Especiais” que, como o próprio nome já diz, traz discos clássicos da música global que estão atingindo um marco importante de idade.

Os álbuns destacados na seção têm uma série de conteúdos especiais, como entrevistas exclusivas com pessoas envolvidas na sua produção e/ou especialistas da área, notas de editor estendidas, vídeos, apresentações ao vivo e muito mais.

Álbuns essenciais são aqueles que fazem você se sentir em casa, velhos amigos em que se pode confiar sempre. São clássicos e, ao mesmo tempo, revolucionários – eles definiram eras, carreiras, momentos e movimentos. Este espaço do Apple Music é dedicado à celebração de álbuns essenciais.

Hoje, por exemplo, o álbum “OK Computer”, clássico do Radiohead de 1997, completa 25 anos e está sendo destacado pelo Apple Music. Além disso, a seção está repleta de videoclipes de canções do álbum, incluindo “Karma Police” e “Paranoid Android”, além de uma estação de rádio própria e uma entrevista exclusiva com o guitarrista Ed O’Brien.

Outros álbuns que já passaram pelo destaque de aniversário incluem “Exile On Main St.” (dos Rolling Stones), “DAMN” (de Kendrick Lamar), “Sign o’The Times” (de Prince) e “Rumours” (do Fleetwood Mac).

A seção de aniversários do Apple Music também destaca, sem episódios especiais, vários títulos que estão comemorando um marco em múltiplos de cinco anos — desde meia década, como “Ctrl” (de SZA) e “Melodrama” (de Lorde) até 65 anos, como “A Swingin’ Affair” (de Frank Sinatra) e “Birth of the Cool” (de Miles Davis).

Bem legal, não? 🎶

