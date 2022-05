Câmera frontal dos “iPhones 14” poderá ser 3x mais cara

A Apple teria substituído uma de suas fornecedoras para a câmera frontal dos vindouros “iPhones 14” pela empresa sul-coreana LG Innotek, já conhecida por cuidar das lentes traseiras de seus smartphones. Segundo informações do ET News, a mudança foi motivada por preocupações com o controle de qualidade de sua antiga fabricante, chinesa.

Publicidade

Ainda de acordo com o veículo, a Maçã estava planejando fazer essa mudança em 2023 com os “iPhones 15”, mas decidiu adiantá-la; com isso, a LG Innotek se junta à japonesa Sharp como fornecedora do componente, tornando-se a primeira empresa sul-coreana a assumir esse cargo.

Além dos problemas com a qualidade, outro fator que teria acarretado na troca de fornecedora é a nova abordagem adotada pela Apple para a câmera frontal, que agora é considerada pela empresa um componente topo-de-linha. Até então, ela representava apenas ⅓ do valor da câmera traseira, e poderá custar agora 3x mais.

Segundo as informações, esse maior custo de produção se deve à adição de novas funcionalidades para a câmera frontal dos “iPhones 14”, a qual deve contar com recursos como foco automático. Outros rumores também indicam a chegada de sensores de 48 megapixels capazes de gravar vídeos em 8K para a câmera principal.

Publicidade

Com o novo acordo, a LG Innotek se torna uma das fornecedores mais importantes da Maçã. Segundo as informações, a venda de componentes para os “iPhones 14” deverá render para a empresa sul-coreana uma receita expoente.

Além de módulos para câmeras, a LG Innotek já internalizou em sua produção outras peças como estabilizadores ópticos de imagem (OIS), PCBs de câmeras e mais. Além disso, a fabricante já estaria se preparando para começar a produção em massa das câmeras frontais dos “iPhones 14”.

via 9to5Mac