★ Conserte o seu Mac com a confiança e o preço justo da Loja do Sapo

Se você é leitor assíduo do MacMagazine, com certeza conhece a Loja do Sapo.

A assistência técnica especializada em produtos Apple é famosa por fazer algo que a própria Maçã não faz: consertar o seu Apple Watch sem a necessidade de trocar o aparelho como um todo. Mas engana-se quem pensa que a Loja do Sapo faz reparos apenas no relógio.

Reparo em Macs

Usuários de Macs também podem contar com a agilidade, o atendimento diferenciado, o conhecimento e, principalmente, o preço da Loja do Sapo.

Quem tem um Mac (seja para estudar ou trabalhar) sabe como o computador é essencial e diferenciado para realizar essas tarefas. E você, é claro, não vai querer deixar o seu MacBook Air/Pro nas mãos de qualquer assistência.

Seja para trocar algum componente (teclado, bateria, trackpad, alto-falante, microfone ou tela), fazer um upgrade de SSD ou memória, reparo na placa ou até mesmo fazer uma manutenção/limpeza preventiva (ela pode livrar o seu Mac de um problemão lá na frente), a Loja do Sapo é o lugar certo para isso, seja pelo cuidado que tem ao realizar reparos ou pelo preço justo que cobra para tratar desses problemas em Macs (sejam eles notebooks ou desktops).

Atendimento pelos Correios

Não importa de onde você seja: ainda que fique em Belo Horizonte (MG), a Loja do Sapo atende a todo o Brasil através dos Correios.

Em muito pouco tempo, o pessoal faz o reparo e envia o produto de volta para você, via SEDEX. Se você é morador da Grande BH, pode contar ainda com o serviço de delivery da empresa, sem cobrança de taxa.

Condição especial para leitores do MacMagazine!

A Loja do Sapo também realiza reparos em iPhones (tela, bateria, vidro traseiro, carcaça, etc.) e iPads (tela e bateria). Todos os serviços contam com um ano de garantia — exceto o reparo de placa lógica, que tem um garantia de três meses. Faça aqui uma avaliação — leitores do MM têm 10% de desconto em todos os serviços!

Pelo site da empresa, é possível visualizar todos os serviços e produtos oferecidos. Para realizar agendamentos, ligue na central (31) 3144-7070, entre em contato por WhatsApp ou por Direct do Instagram.