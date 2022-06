Vídeo: o app Casa foi redesenhado no iOS 16!

E vamos para mais um vídeo de novidades do iOS 16!

Desta vez, lhes apresentamos a nova interface do app Casa (Home), o qual realmente merecia esse banho de loja que chegará com os novos sistemas operacionais da Apple — sim, o novo visual também estará no Casa do iPadOS 16 e do macOS Ventura 13, é claro.

Confira:

Não sei vocês, mas eu curti bastante! 🏠

