Tema transforma tela de Início do iOS no System 1 do Macintosh

A falta de opções de personalização dos ícones da tela de Início do iOS foi um problema para muita gente por um longo tempo, mas a chegada do aplicativo Atalhos permitiu que usuários interessados mudassem um pouco a cara do sistema operacional.

E que tal deixar o SO dos smartphones da Apple com a cara do System 1, a primeira versão do clássico sistema operacional para os computadores Macintosh da empresa? Agora, isso é possível por meio de um tema que promete trazer “seu iPhone de volta aos bons e velhos tempos”.

Com uma interface completamente preta e branca (como a do System 1), o pacote conta com 30 ícones de aplicativos da própria Apple e mais 15 de apps de terceiros (como Instagram, WhatsApp e YouTube), o que dificilmente deixará alguém na mão em termos de variedade.

Há também ainda quatro widgets: um de bateria (que modifica a expressão facial do pequeno Macintosh, dependendo da carga do iPhone), um de relógio, um de calendário (que mostra uma barra com o progresso do ano) e um para a criptomoeda Bitcoin.

Para desfrutar do pacote de ícones e widgets, é necessário comprá-lo por US$6 na Gumroad. Depois, é só adicioná-lo pelo app Atalhos — como explicamos aqui.

Para instalar os widgets, no entanto, você deve baixar o app Scriptable na App Store, extrair o conteúdo da pasta widgets na pasta Scriptable no iCloud (usando o Arquivos) e adicionar os widgets pela tela de Início.