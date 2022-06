Casas Bahia dá 50GB no iCloud+ na compra de produtos participantes

A Casas Bahia está com uma promoção especial envolvendo o iCloud+, plano pago do serviço de armazenamento na nuvem da Apple.

Batizada apenas de Casas Bahia Play e iCloud, a ação promete dar 50GB de armazenamento na nuvem (ou seja, o plano básico do iCloud+) por um período de três meses para quem comprar um dos produtos da Maçã contidos nessa lista.

Após a compra do produto (seja ela feita em uma loja física, no site, no app ou por meio de um vendedor online), o código promocional da oferta será disponibilizado no aplicativo da varejista — dentro de um prazo de até 48 horas após a confirmação do pagamento.

Segundo a empresa deixa claro, o cliente precisa necessariamente estar com o seu perfil logado nesse app para que o código possa ser visualizado e o brinde, resgatado.

Como esse benefício é válido por três meses, é bom lembrar também que, após o período, a assinatura do iCloud+ será automaticamente renovada — a menos que você realize o cancelamento.

Os detalhes minuciosos da promoção podem ser conferidos no regulamento [PDF] — é por lá, inclusive, que a Casas Bahia deixa claro que ela é válida até junho do ano que vem!

Quem vai? 😊

