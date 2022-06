Master & Dynamic lança MW75, concorrente dos AirPods Max

A Apple entrou no mercado dos fones de ouvido over-ear em 2020 com o lançamento dos AirPods Max — adentrando assim em um mercado já dominado por marcas como Sony e Sennheiser.

Agora, outro produto bem parecido acaba de ser lançado na mesma faixa do dispositivo da Apple. Trata-se do MW75, fones de ouvido da Master & Dynamic que contam, inclusive, com um preço ainda mais elevado do que o da Maçã.

Contando com vidro temperado, conchas de alumínio e espuma coberta com couro de cordeiro, o MW75 tem drivers personalizados de 40mm capazes de emitir som de alta qualidade.

Com o cancelamento de ruído ativado, os headphones conseguem reproduzir músicas por até 28 horas (ou 32 horas com o recurso desativado). Tanto esse modo quanto outras configurações de áudio podem ser ajustadas pelo app da empresa, o M&D Connect.

Ainda em termos de eficiência energética, o MW75 consegue reproduzir músicas por 6 horas com apenas 15 minutos de recarga usando um cabo USB-C — ao contrário dos AirPods Max, que usam o padrão Lightning.

Caso você tenha se interessado, o MW75 estará disponível pelo “pequeno” valor de US$600, nas cores Gunmetal/Black Leather, Silver Metal/Grey Leather e Silver Metal/Brown Leather e Black Metal/Black Leather, a partir do dia 28 de junho.

