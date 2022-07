Fones Bowie H1, da Baseus, têm muita bateria e ANC avançado

A fabricante de acessórios chinesa Baseus lançou seus novos fones de ouvido sem fio Bowie H1, os quais possuem algumas especificações bem interessantes.

Publicidade

Estamos falando de um modelo over-ear com um design minimalista e monocromático (disponível tanto em preto quanto em branco), oferecendo um acabamento bem bonito. Além disso, os drivers e a faixa de cabeça foram acolchoados com material de espuma macia — que imita couro — para maior conforto.

Em termos de funcionalidades, a Baseus adotou um sistema de cancelamento ativo de ruído (active noise cancellation, ou ANC) com capacidade de reduzir o barulho externo em até 40dB, além de suportar o modo de transparência e Bluetooth 5.2.

A fabricante afirma que a bateria dos novos fones pode durar até 70 horas — tempo estimado com o ANC desligado e o volume em 70% o tempo todo. Caso contrário, a duração média da bateria aparentemente cai para cerca de 40 horas (ainda muito bom).

A recarga também é rápida: graças à porta USB-C, é possível obter 10 horas de uso com apenas 10 minutos de carregamento — sendo que uma carga completa leva em torno de uma hora.

Publicidade

No mais, os novos fones fazem par com um aplicativo para ajustar as configurações de equalizador, bem como ativar um modo de baixa latência em ambos os canais — perfeito para quem joga.

Os novos fones Bowie H1 estão disponíveis por R$320 — valor com 30% de desconto — no AliExpress.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Gizmochina