Veja como funciona a API RoomPlan, do iOS 16

Na WWDC22, a Apple anunciou a API RoomPlan, que aprimora o escaneamento de ambientes interiores com a ajuda da câmera e do scanner LiDAR dos iPhones e iPads. A Maçã disponibilizou uma sessão sobre a API , mas agora as empresas estão de fato buscando utilizá-la para usos em casos reais.

A Planner 5D, por exemplo, é uma plataforma de criação de plantas baixas e designs de interiores. Assim que a API foi anunciada, a empresa já colocou a mão na massa e foi a primeira a desenvolver uma demonstração de uso real.

O vídeo abaixo demonstra a utilização da dela com o recurso “Smart Wizard” do app Planner 5D, o qual permite gerar automaticamente planos para diferentes tipos de quartos. A API, então, eleva a qualidade do resultado e permite que todo o processo de design de interiores se torne automatizado, sendo ideal tanto para profissionais de design ou mesmo um usuário que deseja testar mudanças em sua casa.

Assim que o iOS 16 for lançado, usuários poderão usufruir das facilidades do RoomPlan quando criarem um novo projeto no Planner 5D e utilizarem o modo scanner. Depois que uma planta virtual for criada, ela poderá ser editada para ficar ainda mais fiel à realidade. Além disso, no app é possível usar o recurso de organização automatizada de móveis para editar e experimentar novas disposições.

Anteriormente, o ARKit já foi exaustivamente utilizado em cenários do tipo, nos quais era preciso escanear, medir e criar novos elementos para o ambiente. A principal diferença do RoomPlan é que ele identifica não só o espaço, mas distingue o que é parede e o que são objetos ou móveis. Com essa precisão, é possível não só adicionar novos objetos ao espaço, como também removê-los no modo “Reset”; assim, você pode visualizar como o ambiente é sem nenhum móvel, ou talvez como seria com um móvel novo exatamente naquele espaço.

Ao testar o recurso, um especialista em AR/VR do Shopify, Russ Maschmeyer, compartilhou no Twitter como funciona a novidade em uma thread.

Lots of interest in this “reset button” for your room we built @Shopify that uses @apple’s new #RoomPlan API. Here’s how we built it… 👇 🧵1/12 pic.twitter.com/YdNP1vebVW — Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022 Muito interesse neste “botão de reset” para o seu quarto que construímos no @Shopify

que usa a nova API #RoomPlan de @apple. Veja como construímos 1/12

Lembro bem que, quando surgiu o ARKit, os desenvolvedores trouxeram possibilidades incríveis. Com uma câmera melhor, scanner LiDAR e o RoomPlan, certamente veremos uma nova leva de apps e funcionalidades incríveis!