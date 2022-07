Como limpar o histórico de reprodução do app TV [iPhone, iPad, Mac, Apple TV e web]

O aplicativo TV é o lar do Apple TV+ (o serviço de streaming de vídeos da Maçã), além de ser o local onde você pode assistir aos seus filmes alugados e comprados na iTunes Store.

Pois se você usa esse app no seu Mac para assistir a esses conteúdos, saiba que há uma opção disponível a qual permite limpar o seu histórico de reprodução por lá — o que inclui as informações sobre o que você assistiu e os filmes/séries de TV da lista “Seguintes”.

A seguir, veja como fazer isso nos seus dispositivos!

Como limpar o seu histórico de reprodução no iPhone/iPad

Abra o app TV e certifique-se de estar com a aba “Assistir Agora” selecionada. Depois, toque na sua foto (no canto superior direito) e vá em “Limpar Histórico de Reprodução”. Lembre-se de que isso será feito não só no iPhone ou iPad que estiver usando, mas em todos que usarem o mesmo ID Apple.

Ciente disso, confirme em “Limpar Histórico de Reprodução”.

Como limpar o seu histórico de reprodução no Mac

Abra o aplicativo TV e vá até os ajustes dele. Para isso, clique em TV » Preferências… (na barra de menus) ou use o atalho ⌘ command , . Depois, na aba “Avançado”, clique em “Limpar Histórico de Reprodução” e confirme.

Como limpar o seu histórico de reprodução na Apple TV

Na Apple TV HD ou 4K (ambas as gerações, com o tvOS), abra os Ajustes, acesse Apps » TV e selecione “Limpar Histórico de Reprodução”.

Como limpar o seu histórico de reprodução na web

Caso esteja usando o Apple TV+ pela web (através do tv.apple.com), saiba que também é possível limpar o seu histórico de reprodução por lá.

Para isso, abra o site, faça o login com o seu ID Apple, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá em “Ajustes”. Por fim, clique em “Limpar histórico de reprodução”.

Simples, não é? 📺