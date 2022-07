Firefox ganha melhorias pra tela ProMotion de MacBooks Pro

A Mozilla disponibilizou recentemente uma atualização para o Firefox que promete desempenho aprimorado em displays com taxa de atualização de 120Hz (e até mais altas), o que certamente deverá melhorar a experiência com o navegador para donos dos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com telas ProMotion.

Publicidade

Com isso, ao visualizar uma página da web (estática) que não requer uma taxa de atualização alta, o navegador se adapta para preservar a vida útil da bateria — mas ao jogar, rolar ou fazer outras atividades em que uma taxa de atualização mais alta resultará em conteúdo mais suave, as taxas de quadros mais altas serão ativadas.

Além dessa melhoria, o Firefox 103 agora também oferece capacidade de resposta aprimorada no macOS durante períodos de alta carga da CPU , o que foi possível graças a uma API de bloqueio moderna, segundo a Mozilla.

Outra novidade nesta atualização é a capacidade de alterar o tamanho da fonte das legendas diretamente de uma janela Picture-in-Picture (PiP), bem como suporte para legendas em plataformas como Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar e SonyLIV.

Publicidade

Por fim, os campos obrigatórios em PDFs agora são destacados e os botões na barra de ferramentas podem ser acessados com o atalho ⇧ shift tab + setas ( ← / → ).

É possível fazer o download da versão mais recente nesse link.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.