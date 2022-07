Apple fatura US$83 bilhões no 3º trimestre fiscal de 2022 [atualizado]

Como esperado, a Apple acaba de revelar seus resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre fiscal de 2022, finalizado em 25 de junho passado.

Nesse período de três meses, a Apple faturou US$83 bilhões (+2%), com US$19,4 bilhões em lucro líquido (-10,6%) e US$1,20 em ganhos por ação diluída (-7,7%). Os números comparam-se, respectivamente, a US$81,4 bilhões, US$21,7 bilhões e US$1,30 no terceiro trimestre fiscal de 2021.

Eis os números por segmentos:

iPhone : US$40,7 bilhões (+3%)

: US$40,7 bilhões (+3%) Mac : US$7,4 bilhões (-10,4%)

: US$7,4 bilhões (-10,4%) iPad : US$7,2 bilhões (-2%)

: US$7,2 bilhões (-2%) Vestíveis, Casa e Acessórios : US$8,1 bilhões (-8%)

: US$8,1 bilhões (-8%) Serviços: US$19,6 bilhões (+12%)

Desta vez, como estamos comparando com um trimestre do ano anterior que foi muito afetado positivamente pelas vendas na pandemia, os números não foram tão bons — com exceção do segmento de Serviços.

Vale notar, também, que muitas linhas de hardwares estão fortemente impactadas por problemas de fornecimento. Ainda assim, a Apple conseguiu segurar uma margem bruta de 43,3% no período.

Tim Cook, diretor executivo (CEO) da Apple, deu a seguinte declaração:

Os resultados recordes deste trimestre refletem os esforços constantes da Apple para inovar, avançar em novas possibilidades e enriquecer a vida de nossos clientes. Como sempre, lideramos nossos valores e os expressamos em tudo o que construímos, desde novos recursos projetados para proteger a privacidade e a segurança do usuário, até ferramentas que melhorarão a acessibilidade, parte de nosso compromisso de longa data de criar produtos para todos.

Abaixo, a do diretor financeiro (CFO) Luca Maestri:

Nossos resultados do trimestre de junho continuaram a demonstrar nossa capacidade de gerenciar nossos negócios de forma eficaz, apesar do ambiente operacional desafiador. Estabelecemos um recorde de receita no trimestre de junho e nossa base instalada de dispositivos ativos atingiu um recorde histórico em todos os segmentos geográficos e categorias de produtos. Durante o trimestre, geramos quase US$23 bilhões em fluxo de caixa operacional, devolvemos mais de US$28 bilhões aos nossos acionistas e continuamos a investir em nossos planos de crescimento de longo prazo.

O conselho administrativo da Apple declarou um dividendo em dinheiro de US$0,23 por ação comum da companhia, pagável em 11 de agosto de 2022 a todos os acionistas registrados ao término dos negócios em 8 de agosto próximo.

A partir das 18h (pelo horário de Brasília), a Apple realizará uma conferência em áudio para falar desses números e responder perguntas da imprensa. Cobriremos, é claro, todos os destaques do que rolar por lá aqui no MacMagazine.

Atualização28/07/2022 às 17:42

A reação imediata de Wall Street aos números foi bem positiva.

A $AAPL fechou a quinta-feira em uma leve alta de 0,36%, cotada a US$157,35, mas nas negociações pós-fechamento dos pregões da NASDAQ está disparando quase 4%, cotada agora a US$163.

O valor de mercado da Apple está hoje em US$2,547 trilhões.