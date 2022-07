VMware Fusion suporta Windows 11 em Macs com Apple Silicon

A nova versão de testes do VMware Fusion, conhecido software de virtualização, foi disponibilizada recentemente com suporte para o Windows 11 em Macs — equipados tanto com chips da Intel quanto com Apple Silicon. Com a novidade, usuários podem finalmente criar máquinas virtuais que atendam aos pré-requisitos do sistema operacional da Microsoft.

Além disso, o software também é capaz de virtualizar o componente de segurança Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), cuja ausência era um dos principais motivos da dificuldade em trazer o Windows 11 para o Mac. Segundo a VMware, ele também traz um novo modo de “criptografia rápida” no qual “apenas as partes mais críticas do espaço de armazenamento local da máquina virtual são criptografadas”, melhorando a performance como um todo.

It's here. Windows 11 VMs on both Intel and Apple Silicon with VMware Fusion 22H2 Tech Preview!



O virtualizador também recebeu novos drivers de gráficos 2D para o Windows em máquinas ARM, permitindo rodar o sistema operacional em resoluções ainda maiores do que a 4K. Ao mesmo tempo, todos os usuários agora tem acesso ao driver de rede vmxnet3, antes disponível em máquinas Intel.

Quem quiser rodar o Linux em um Mac equipado com um chip da família Apple Silicon também pode esperar uma melhor performance, já que, de acordo com a VMware, uma série de problemas relacionados ao kernel foram corrigidos. O sistema operacional também tem suporte agora para a aceleração de gráficos 3D e ao OpenGL 4.3.

A atualização, vale notar, ainda não traz suporte para máquinas virtuais do próprio macOS, embora a desenvolvedora tenha confirmado que já está analisando essa possibilidade. Ademais, o software ainda não está inicializando as versões 20.04.4 e 22.04 do Ubuntu para arm64.

A versão Tech Preview (22H2) do VMware Fusion já está disponível gratuitamente para download nessa página. Por se tratar de uma versão beta, é provável que existam bugs e outros problemas de estabilidade.