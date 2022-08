ExpressVPN agora tem suporte para Macs com Apple Silicon

Os processadores das linhas M1 e M2, também conhecidos como Apple Silicon, representaram grandes avanços ante o mercado de computadores. Os Macs que são equipados por esses chips têm vantagens bastante interessantes, como grande poder de processamento e eficiência energética.

Publicidade

Nem tudo são flores, porém: já que houve uma mudança na arquitetura em relação aos componentes da Intel que eram utilizados antes, é necessário um período de transição, o qual ainda está em curso. Os desenvolvedores, então, criam versões compatíveis nativamente com os processadores da Maçã — e foi isso que a ExpressVPN acabou de fazer.

O aplicativo de VPN — que é, de modo simplificado, uma maneira de mascarar a sua identidade ao navegar pela internet, também sendo possível mudar sua geolocalização na web — foi atualizado para a versão 11.5.0 com suporte para os processadores M1 e M2.

Antes, era necessário usar o emulador Rosetta 2, o qual faz o trabalho de adaptar aplicativos que não possuem compatibilidade nativa com o hardware do computador. Agora isso não será mais necessário, possibilitando um melhor funcionamento para o app.

Publicidade

A desenvolvedora do ExpressVPN lembrou, em um post em seu blog, que os donos de máquinas com processador Intel não precisam se preocupar, pois o app é desenvolvido sob um binário universal que suporta as duas arquiteturas.

Se você ficou interessado, pode realizar a assinatura da ExpressVPN. Existem planos de US$13/mês, US$60/semestre e US$100/ano (oferta com três meses grátis para leitores do MacMagazine) — sendo que eles garantem o reembolso por até 30 dias após o início da assinatura.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.