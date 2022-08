Promoções na App Store: HarrisCamera, 3DPro, Serial e mais!

Abrindo esta semana com a nossa seleção de promoções na App Store! 😃

O HarrisCamera, desenvolvido por Shota Nakagami, é um aplicativo que possibilita a criação de fotos com o efeito homônimo em seu iPhone.

Sobreponha três imagens com filtros de cores diferentes sem complicações. Utilize um tripé e obtenha resultados ainda mais interessantes!



Utilize filtros, desfaça as alterações com um toque e crie algo realmente diferente. Compartilhe com seus amigos ou simplesmente salve na sua biblioteca de fotos. Ah, outras criações do desenvolvedor também estão em promoção:

Aproveite as ofertas!

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam quase R$190 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS/watchOS

Realidade aumentada.

Seu tempo de trabalho.

Jogo casual.

App universal (iOS/iPadOS/macOS)

Utilitário educacional.

App para macOS

Utilitário para desenvolvedores.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🙂