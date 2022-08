Usuários reclamam de AirPods que não desconectam do iPhone

Os AirPods já são conhecidos por não terem uma bateria muito excepcional (principalmente após um bom tempo de uso) e, como se isso não bastasse, um apanhado de usuários têm reclamado que alguns fones de ouvido sem fio simplesmente não se desconectam do iPhone, mesmo quando estão dentro do estojo de recarga.

Segundo relato do leitor Alexandre Marini, o problema acomete seus AirPods Pro. Mesmo dentro da case, eles permanecem conectados, o que resulta na drenagem da bateria dos fones. Desativar o Bluetooth no iPhone também não adiantou, segundo ele.

Mesmo [os AirPods Pro] indo pra case, o iPhone segue conectado. Notei que [os AirPods Pro] descarregam toda a bateria sempre, e estranhei. Fui ler sobre e vi que está acontecendo com mais gente mundo afora. Mesmo desativando o Bluetooth eles seguem conectados, o que é bastante estranho.

De fato, a maioria dos usuários reclamam, seja no fórum de suporte da Apple [1, 2, 3, 4, 5] ou no Reddit, que o problema ocorre com os AirPods Pro, mas também há pessoas que citam outros modelos desde os AirPods (1ª geração) e alguns relatos não deixaram isso claro.

Isso afeta os usuários de várias maneiras, sendo a principal delas o consumo da bateria, é claro. Contudo, em alguns casos, as pessoas não conseguem notar que estão recebendo uma chamada pois ela é redirecionada aos AirPods conectados ao iPhone — enquanto eles não estão sendo usados —, entre outros problemas.

Um dos paliativos mencionados no fórum da Apple seria resetar os fones de ouvido; de acordo com Marini, porém, o problema (que inicialmente mostrou sinais de melhora) retornou. Além disso, alguns usuários falam que realizar a limpeza do estojo de recarga e dos próprios AirPods (da forma correta, é claro), pode contribuir para amenizar o problema.

Por fim, uma outra forma de tentar corrigir o problema é desativar o recurso “Detecção Automática de Uso” e reativá-lo novamente. Para visualizar essa opção, conecte os AirPods ao iPhone e, nos ajustes de Bluetooth, toque no botão “i” em frente ao nome dos fones.

Alguém mais enfrentando um problema parecido por aí?

