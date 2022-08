Patente indica Apple Watch com sensor de temperatura

Quando estamos no mundo de novidades sobre a Apple, sabemos que as patentes registradas pela empresa podem significar muita coisa ou nada. Isso porque há tecnologias que nem sequer veem a luz do dia. Entretanto, se juntarmos uma patente com rumores, a probabilidade de vermos a tecnologia se tornar realidade é bem maior.

Esse é o caso de uma patente sobre sensor de temperatura enviada pela empresa ao Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO, na sigla em inglês) em 2020 e aprovada ontem (9/8).

Divulgada pelo MyHealthyApple, o documento intitula-se “Temperature gradient sensing in portable electronic devices” (algo como “Sensoriamento de gradiente de temperatura em dispositivos eletrônicos portáteis”) e explica o funcionamento de um sensor de temperatura em vários dispositivos (de maneira geral), incluindo “um cristal traseiro de um smartwatch”.

Entre outras palavras, essa pode ser a patente que formaliza os rumores sobre esse tipo de sensor no Apple Watch, principalmente porque sua imagem é utilizada como exemplo no documento.

A patente detalha tecnicamente como a temperatura será medida pelo sensor, mas, resumidamente, ele detecta e compara a temperatura ambiente com a temperatura corporal do usuário para chegar a um número final. Ele consegue alcançar esse resultado graças a uma sonda que mede a temperatura de superfícies internas e externas, ideal para medições de temperatura corporal.

Além disso, a patente afirma que o sistema pode ser usado para medir a “temperatura absoluta” da superfície, o que indica que a tecnologia é bastante precisa.

Como disse anteriormente, a patente em si não significa que veremos definitivamente a tecnologia em algum dispositivo. Entretanto, rumores indicam que o Apple Watch teria um termômetro para auxiliar tanto no planejamento de fertilidade das mulheres quanto uma detecção aprimorada do sono e, é claro, para detectar quando um usuário está com febre.

A princípio, os rumores apontavam para o Series 7, mas como o recurso não veio no ano passado, é bem possível que a tecnologia esteja presente no Apple Watch “Series 8”, que poderá ser anunciado num evento especial que provavelmente acontecerá no mês que vem.

via MacRumors