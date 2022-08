Review: mala de mão e mochila de viagem da NOMATIC

Há alguns meses coloquei as mãos, pela primeira vez, em produtos de uma marca muito elogiada por entusiastas de tecnologia. Não, não estou falando de produtos diretamente relacionados à Apple ou ao ecossistema que falamos diariamente aqui no MacMagazine, e sim de uma mala de viagem (de mão) e uma mochila.

A marca em questão é a NOMATIC, elogiada por influencers e YouTubers mundo afora. Mas será que os produtos são realmente legais, de qualidade? É isso que eu abordarei no review abaixo, dos produtos Carry-on Pro e Navigator Travel Backpack 32L.

Antes, um mea culpa. Eu acabei demorando bem mais do que o planejado para escrever este review pois queria testar esses produtos da forma correta, ou seja, em viagens. E como não estamos viajando tanto quanto gostaríamos, tive que esperar um pouco mais para realmente testar as capacidades da mala e da mochila.

Dito isso, vamos começar com a mala de mão, a Carry-on Pro.

Carry-on Pro

Eu sempre fui uma pessoa que andei de mochila nas costas para lá e para cá. Nunca tive uma mala de mão; nas poucas vezes em que precisei de uma, peguei a da esposa emprestada. Mas com MM Tour e coberturas internacionais acontecendo todo ano, a ideia de uma mala de mão cresceu na minha cabeça e, com isso, veio a oportunidade de testar a Carry-on Pro.

E já digo logo de cara: ela é uma baita mala! A que eu usei algumas vezes é uma RIMOWA com espaço para notebooks, então estamos falando de uma das malas de maior qualidade existentes no mercado, que custa mais do que o dobro da NOMATIC Carry-on Pro.

A primeira coisa que me impressionou nela foram as rodinhas, que me deram a mesma impressão de qualidade da experiência que eu tive com a RIMOWA. Sabe aquela sensação de que a mala desliza facilmente? Que se você soltar ela num chão um pouco inclinado a mala vai sair andando pelo saguão? A Carry-on Pro é assim, desliza que é uma beleza — além de ser bem silenciosa!

Outra coisa que me chamou a atenção é o material. Ela é muito rígida, feita de policarbonato durável de muita qualidade — que dá um aspecto premium à mala. Eu (obviamente) não fiz testes de resistência com ela, mas dá para perceber claramente que se trata de uma mala que vai durar muito, muito tempo — e que absolutamente nada dentro dela será danificado por pressão externa.

A qualidade nos detalhes que realmente importam não param por aí. As duas alças para carregar a mala (uma na lateral e uma na parte superior) são muito confortáveis e funcionam com um mecanismo interessante: as extremidades deslizam para dentro, para que ela ganhe altura quando você encaixa a mão e puxa; você não enxerga nada embaixo dela, basicamente.

A alça que usamos para nos locomover com a mala também demonstra ser muito resistente; além disso, é muito suave trocar entre as três alturas que ela oferece; a pegada é ótima!

Nessa mala também temos uma tranca compatível com os padrões da TSA (Transportation Security Administration, ou Administração para a Segurança dos Transportes). Isso quer dizer que, se a sua mala por acaso for despachada e precisar ser revistada por algum agente de segurança, o zíper não será rasgado nem nada do tipo já que eles conseguem abri-la facilmente com uma chave-mestre.

Para alterar o código de três números, basta — com a trava aberta — pressionar esse pininho prateado com algo pontiagudo, escolher os novos números e depois deslizar o abridor para a direta (como se fosse abrir a mala). Simples, assim.

É difícil passar, com palavras, a qualidade nos detalhes da mala. A costura do zíper, por exemplo, é muito robusta, assim como o abridor em si. Isso tudo é o que se espera de uma mala de qualidade, não é mesmo? E a NOMATIC entrega. Mas existem dois diferenciais que realmente me fizeram gostar muito da Carry-on Pro.

O primeiro é a parte dedicada a notebooks e acessórios. Quando você compra uma Carry-on Pro, ela vem com uma Tech Case. Na minha unidade de testes, por algum motivo, essa case não veio, então não posso opinar muito sobre ela — não tive a experiência de testar, mas quem sabe resolvemos isso no futuro.

Estamos falando de uma case resistente à água, com organizadores internos (não apenas para o seu notebook, mas para cabos, carregadores, mouse, etc.) e com uma alça que pode ser destacável. Ela, é claro, encaixa perfeitamente num compartimento dedicado posicionado na frente da mala, para que o ato de pegar/guardar seu notebook ou acessórios seja tão simples quanto apertando um botão, abrindo esse compartimento e retirando a Tech Case dele.

Pense num avião: o quão mais fácil é abrir esse compartimento em vez de tirar a mala do bagageiro, abrir o zíper, pegar as coisas, fechar e colocar ela de novo no bagageiro? E é claro que, se você não pretende viajar com o notebook, pode usar esse espaço na mala para roupas ou outras coisas. Ou, então, prender a Tech Case junto à alça da mala enquanto anda por aí.

Para abrir o compartimento da mala, é simples: na tranca do zíper (TSA), se você empurrar a chavinha para a esquerda, abre a mala em si; para a direta, abre o compartimento do notebook — que tem dois bolsos internos para ajudar a organizar seus pertences.

Se você não faz questão nenhuma de ter uma mala de mão com tal compartimento dedicado para o seu notebook e afins — esse espaço “come” uma parte da mala, tornado-a ideal para viagens de 1-3 dias —, pode optar pela Carry-on (sem Pro no nome) que é exatamente a mesma mala, porém sem o espaço dedicado à Tech Case. Nesse caso, ganha-se espaço interno para mais roupas (de 3 a 5 dias).

Falando da parte interna da mala, o outro diferencial que me chamou muita atenção são as “divisórias” internas. Isso porque o ajuste do tamanho que você precisa fazer para que seus pertences não fiquem “sacudindo” lá dentro é feito por uma alça magnética. Acredite: chega a ser prazeroso ajustar o tamanho dessa alça para fechar a mala. 😛

De um lado, temos essas divisórias magnéticas — que você pode dobrar e usar apenas para prender suas roupas em ¼ da mala, deixando outro ¼ para um par de tênis, por exemplo; do outro lado, temos dois bolsos que você pode usar para guardar coisas menos volumosas.

Eu tentei passar toda a qualidade da mala nas fotos, mas é impossível não mostrar esse vídeo promocional dela para vocês realmente verem o quão resistente ela é, quão legal é o acabamento e como a NOMATIC de fato optou por usar materiais premium para criar esse produto.

Resumindo: se você quer uma mala de mão com compartimento fácil para seu notebook, a Carry-on Pro é uma ótima opção, custando US$550; caso não precise desse compartimento, vá de Carry-on (que é até mais em conta, saindo por US$400).

Navigator Travel Backpack 32L

Essa também pode ser chamada de mala, só que numa versão mochila. Assim que eu tirei a Navigator Travel Backpack 32L da embalagem, vi que também se trata de um produto de muita qualidade — que basicamente confirmou a fama da NOMATIC. Mas, nesse caso, eu tenho algumas ressalvas que vocês entenderão ao longo do texto.

Falando primeiramente da mochila em si e do que ela oferece, pelo próprio nome já dá para perceber que ela é bem parruda/grande, já que você pode colocar 32 litros — podendo expandir para até 41 litros ao abrir um zíper específico. Ela tem um compartimento para um notebook de até 16 ou até de 17 polegadas (dependendo da espessura), um material resistente à água (como o da Tech Case) e tiras externas que pode ser usadas de forma paralela ou cruzadas, as quais ampliam ainda mais o uso (você pode prender, por exemplo, um casaco de moletom ali, ou um saco de dormir).

Cabe tanta coisa que a mochila é capaz de armazenar roupas para uma viagem de 3-5 dias, assim como a Carry-on (sem ser a Pro, que tem um compartimento interno maior). Na parte interna, por exemplo, há umas tiras para você prender a roupa e ela não ficar “sambando” lá dentro enquanto está nas suas contas. Uma pena que elas não são magnéticas, como as da Carry-on Pro. 😛

Esse potencial todo se reflete no tamanho dela — o que pode ser um problema, caso você seja uma pessoa “pequena” (eu tenho 1,74m). Nas minhas costas, a mochila ficou simplesmente enorme, então arrisco dizer que o modelo Navigator Backpack 15L seja a opção ideal para pessoas com mais ou menos o meu tamanho — obviamente, perde-se bastante espaço, já que esse modelo tem menos que a metade da capacidade (para viagens de 1-2 dias).

Mas voltando ao modelo de 32 litros, é espaço que não acaba mais! Conte comigo: no primeiro zíper temos, além do espaço principal, cinco bolsos (sendo dois deles RFID safe) — com direito a dois espaços ao lado para colocar canetas. No bolso maior, você pode colocar o seu iPad ou até mesmo um notebook, dependendo do tamanho dele. Na parte externa, temos mais três bolsos escondidos em um zíper lateral (um deles com zíper, também).

Esses zíperes, aliás, são feitos de cabo de metal (parte inferior) e plástico (parte superior). O legal é que você pode entrelaçá-los para que, quando o zíper deslizar, ele não abra; além disso, pode proteger seus pertences colocando facilmente um cadeado TSA nele.

No compartimento principal, temos mais dois bolsos bem grandes (para colocar cuecas e/ou meias, por exemplo) e outros dois laterais um pouco menores. Já em cima da mochila, temos um bolso feito de um material um pouco mais delicado (para você guardar coisas como óculos) e dois bolsos laterais (que podem ser usados para levar garrafas de água, por exemplo). Acha que terminou? Não! Temos um zíper/espaço específico para armazenar o notebook.

A mochila é toda feita de um material muito durável — você sente a qualidade ao tocar nela; na parte de trás, o formato dela é respirável (canais fazem o ar circular) e você tem um fecho para colocar na altura do peito e outro na cintura — para aqueles momentos em que a mochila está bem pesada e você precisa distribuir melhor o peso (ou para quem mora no Brasil e não quer ter a mochila arrancada das costas por alguém passando). Esse fecho na cintura pode, inclusive, se escondido dentro de um compartimento da própria mochila caso você não queira usá-lo. Há, ainda, uma tira para você passar no handle de uma mala de mão, para facilitar a locomoção em aeroportos.

Para completar, temos alças na parte superior, na lateral e até uma (mais sutil) na parte inferior. É uma mala incrível em formato de mochila! Mas o que faz dela ser incrível também pode incomodar. No meu caso, além do tamanho, também não gostei muito da forma como o notebook entra no compartimento (pela lateral da mochila). Eu prefiro quando a gente coloca/tira ele por cima, o que considero muito mais prático. Sem falar que, se a mochila estiver bem cheia (como ficou em uma das minhas viagens), é quase impossível colocar o meu MacBook Pro de 16″ ali — você tem que inverter a ordem: primeiro é preciso colocar o Mac e, depois, encher a mochila com seus pertences.

Tirando esses detalhes que me incomodaram um pouco — mas que não necessariamente incomodarão você —, eu realmente me impressionei com a qualidade dela. Por mais que a mochila combine muito com a mala de mão (como disse, você pode transportar as duas juntas), eu recomendo não tentar viajar com ambas pois acredito que algumas companhias podem encrencar com o tamanho da mochila. 😛

Novamente, para mostrar a qualidade desse produto, eu recorri ao vídeo promocional dele.

A Navigator Travel Backpack 32L pode ser comprada no site oficial da NOMATIC por US$400; sua versão menor — que obviamente cabe menos coisas mas acho que seria a minha opção, até por resolver a questão do notebook que eu comentei — custa US$250.

Bônus: bolsa de acesso

A NOMATIC também nos enviou uma Access Pouch para testarmos, ideal para viagens.

Eu nunca fui de levar passaportes e documentos numa bolsa dessa, mas no último MM Tour testei a Access Pouch e simplesmente adorei pois, coincidentemente, essa foi a viagem que eu mais tinha documentos/papéis comigo: dois passaportes (o visto americano está em um já expirado, comprovante de vacinação, comprovante de teste de COVID-19 e as passagens em si (que eu não consegui usar digitalmente e tive que ficar com o cartão de embarque físico, de papel).

E, com esse tanto de coisa, nada melhor do que ter uma bolsa transpassada (ou pendurada no seu pescoço mesmo) com todos esses documentos disponíveis de uma forma muito simples e organizada. Temos um bolso frontal (que não tem zíper) e um traseiro (com zíper e proteção RFID). Na parte interna são dois bolsos que você pode organizar da melhor forma que lhe convir — tudo com um material resistente a água, com zíperes que também protegem o interior caso a água tente escorrer para dentro.

Legal, né? Eu acho que dificilmente viajarei novamente sem ela por toda essa facilidade de acessar documentos — e de concentrar tudo o que você precisa num só lugar.

A Access Pouch custa US$50 no site da NOMATIC.

Eu realmente babei pelos produtos da NOMATIC e indico a marca facilmente pela qualidade dos produtos — sejam esses três que eu testei ou qualquer outro disponível no site deles.

Se você gostou, pode comprar sem medo! 😉

