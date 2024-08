Como bloquear um item de um quadro no Freeform [iPhone, iPad e Mac]

O Freeform é um aplicativo nativo bem útil para quem quer pôr as suas ideias no papel — seja de um projeto pessoal ou de trabalho.

Disponível no iPhone, no iPad e no Mac (além de também no Apple Vision Pro), ele permite que você inclua diversos elementos para deixar os quadros exatamente como você pensou.

Para evitar que os itens saiam do lugar ou sejam apagados de forma acidental, é possível bloqueá-los. E é exatamente isso que mostraremos como fazer a seguir. Prontos? 😉

Como bloquear um item dentro de um quadro do Freeform no iPhone/iPad

Abra o Freeform e selecione o quadro desejado. Toque em cima do item, depois no botão representado por três pontinhos e vá em “Bloquear”.

Para desbloqueá-lo, basta escolher o ícone de um cadeado, na parte inferior da tela.

Como bloquear um item dentro de um quadro do Freeform no Mac

Com o quadro aberto, clique em cima do item com o botão direito do mouse e escolha “Bloquear”. Se preferir, selecione-o, vá até “Organizar” na barra de menus e em “Bloquear” ou use o atalho ⌘ command L .

Para desbloqueá-lo, clique no ícone de cadeado ou siga os mesmos passos descritos mais acima.