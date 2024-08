Apple revela “Scamtown”, podcast original sobre o mundo dos golpes

Seguindo com os seus investimentos em podcasts originais, a Apple anunciou hoje “Scamtown”, bem como o seu trailer. Dividido em 11 episódios, o programa focará no mundo dos golpes, desde os mais bizarros até os inacreditáveis.

Segundo a Maçã, cada episódio focará em um golpe diferente, regado a uma mistura de “agitações selvagens, assaltos surpreendentes, amor proibido e momentos explosivos, com histórias contadas pelos criadores e pelos indivíduos que os viveram”.

“Scamtown” é narrado pelos cineastas indicados ao Emmy James Lee Hernandez e Brian Lazarte, conhecidos pela docussérie “The Big Conn: Fraude na Previdência Americana” e por “McMillion$”.

Assinantes do Apple TV+ poderão ter acesso aos 11 episódios no dia do lançamento, em 26 de agosto; para os não assinantes, os dois primeiros poderão ser ouvidos no mesmo dia, com os seguintes sendo lançados a cada semana.

O podcast original da Apple é produzido pela FunMeter, tendo Hernandez e Lazarte como produtores executivos, ao lado dos coprodutores executivos Matt Kaye (“I am Bolt”), Shannon Pence e Nicole Laufer.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

