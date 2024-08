Reader, app que lê conteúdos em texto, é lançado globalmente e ganha suporte ao português

Lançado inicialmente em junho apenas nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá, o aplicativo Reader, da ElevenLabs, está disponível agora no mundo todo e com suporte a uma variedade de idiomas, incluindo o português.

Primeiro produto da ElevenLabs feito para o público geral, o Reader é um app que deixa o usuário fazer o upload de qualquer conteúdo de texto (como PDFs, artigos da internet, newsletters, ebooks, etc.) para depois escutá-lo com a ajuda de alguma das vozes sintéticas — especialidade da empresa — disponibilizadas pela ferramenta.

Antes disponível apenas em inglês, ela funciona agora em idiomas como português, espanhol, francês, hindi, alemão, japonês, árabe, coreano, italiano, tâmil e sueco — cortesia do modelo de linguagem proprietário Turbo, que chegou no mês passado à sua versão 2.5.

A ElevenLabs também adicionou centenas de novas vozes ao Reader, cada uma pensada para o uso com determinada língua. Entre elas, estão as vozes das estrelas de Hollywood Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier, licenciadas também em junho.

Como explicado pela companhia no lançamento do app, a ideia é que usuários possam ficar em dia com notícias, mensagens do trabalho e muito mais sem se desconectar do mundo real.

Disponível para download na App Store, ele é compatível com iPhones e iPads que estejam rodando o iOS/iPadOS 15 ou mais recente.

via TechCrunch