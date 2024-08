Promoções na App Store: Inkflow Plus Visual Notebook, Napoleon by ablemagic, Fases da lua e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Inkflow Plus Visual Notebook, criado pelo pessoal da Qrayon, é um aplicativo de anotações para quem gosta de desenvolver ideias com figuras e desenhos.

Com o seu Apple Pencil ou o seu dedo, você pode desenhar e organizar as suas ideias em um só app. Ele possui, ainda, uma funcionalidade chamada Inkport, que utiliza a câmera do iPhone/iPad para capturar notas escritas e desenhos em objetos vetoriais do aplicativo.

Suas anotações criadas podem ser exportadas em formato PDF ou JPEG, e compartilhadas com quem você desejar nos principais aplicativos.

Publicidade

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta! 📝

Abaixo mais aplicativos que, juntos, somam quase R$60 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS/tvOS

História interativa.

Publicidade

Utilitário educacional.

Efeitos para fotos.

Publicidade

Puzzles.

App para macOS

Calendário com as fases da lua.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😄