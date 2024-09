“Os Provocadores” foi o filme do Apple TV+ mais popular no Brasil em agosto

Setembro já está aqui e, como de costume, cá estamos com as listas de produções originais do Apple TV+ mais populares em agosto, conforme dados do JustWatch.

Publicidade

Entre os filmes, quem liderou os rankings tanto no Brasil quanto no mundo foi “Os Provocadores” (“The Instigators”), estrelado por Matt Damon e Casey Affleck. O longa estreou no começo do mês passado na plataforma.

A produção foi seguida por “Assassinos da Lua das Flores”(“Killers of the Flower Moon”) e “Napoleão” (“Napoleon“), que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente — tanto na classificação brasileira quanto na mundial.

A tradução oficial de “The Instigators” no Brasil é “Os Provocadores” e não “Instigadores”, como na tabela à esquerda.

Já com relação às séries do Apple TV+, o thriller jurídico “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), estrelado e produzido por Jake Gyllenhaal, manteve a sua posição de liderança nos rankings do Brasil e do mundo.

Publicidade

O Top 3 foi completado, no Brasil, por “Matéria Escura” (“Dark Matter”) e “Bad Monkey”. Mundialmente, a segunda e a terceira posições foram ocupadas por “Bad Monkey” e “Os Bandidos do Tempo” (“Time Bandits”).

Vale sempre apontar que os dados agregados pela JustWatch podem não corresponder à audiência das produções citadas, uma vez que são analisados dados de popularidade obtidos pela plataforma.

De qualquer forma, eles ajudam a medir, indiretamente, como as produções do Apple TV+ têm se saído em determinados períodos — seja no Brasil ou no mundo.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.