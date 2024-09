Como ajustar a quantidade de ruído no Modo Adaptável dos AirPods Pro

O Modo Adaptável (Adaptive Mode) permite que você use os seus AirPods Pro de maneira com que o som externo (barulho do que está acontecendo ao seu redor) seja escutado de maneira dinâmica.

O que muitas pessoas não sabem é que é possível reduzir a quantidade de ruído ambiente nesse modo — enquanto os fones estiverem conectados ao seu iPhone ou iPad. Veja como fazer! 🎶

Coloque os AirPods Pro nos ouvidos e certifique-se de que eles estão conectados ao seu dispositivo. Depois, abra os Ajustes no iPhone/iPad e entre na área referente aos fones, logo no topo (abaixo da área da Conta Apple).

Lá, role até a seção “Áudio” e entre na área “Áudio Adaptivo”.

Arraste, então, o controle deslizante para ajustar a quantidade de ruído ambiente que deve ser bloqueado no Modo Adaptável dos fones. Para a esquerda, você ouvirá menos ruído; para a direita, mais.

Já experimentou isso? 😉

