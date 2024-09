Equipe de design do Apple Watch Series 10 comenta detalhes do novo visual

Os líderes do departamento de design da Apple, Molly Anderson e Alan Dye — junto de sua equipe — detalharam os conceitos novos por trás do design atualizado do Apple Watch Series 10 para a British GQ.

O repórter Robert Leedham entrevistou diversos membros da equipe no Apple Park, os quais o contaram que o display maior do novo modelo permitiu a eles definirem novas prioridades. Segundo Dye, eles se tornaram muito bons em projetar coisas para displays muito pequenos, e isso exigiu eficiência real com cada pixel.

Divulgação/Apple

Anderson também esclareceu dúvidas sobre a durabilidade do Apple Watch Ultra 2. Ela disse que o acabamento de carbono do modelo preto consegue ser ainda mais resistente do que o titânio tradicional.

Apple Watch Ultra 2 com a nova pulseira milanesa, nas cores preta e natural.

Leedham também questionou o que faz a equipe ter novas ideias para as criações de novos mostradores para os relógios. O novo mostrador Reflexos foi modelado com base em mostradores guilhoché esculpidos à mão — assim como aqueles encontrados em muitos dos icônicos relógios Royal Oak da Breguet e da Audemars Piguet — e usa o giroscópio integrado do relógio, sensores e display atualizado para brilhar junto à luz do sol.

Ficamos obcecados em entender onde o objeto estava em qualquer lugar ou hora, e como poderíamos realmente lançar reflexos nele que parecessem vir do mundo ao seu redor. —Alan Dye, vice-presidente de Design de interface humana da Apple.

Outras informações interessantes respondidas pela equipe de design incluem algumas curiosidades, como o fato de que quase toda a equipe de design também possui relógios analógicos tradicionais.

Além disso, Dye revelou que gosta de ver o Apple Watch aparecer no tapete vermelho para estreias de filmes, bem como que a Apple “não é uma empresa de mergulho”, então os designers tiveram que se esforçar muito para incluir recursos de mergulho no Ultra 2 e no Series 10, e que a equipe de design está sempre explorando, desafiando a si mesma e “não tem medo do novo”.

via 9to5Mac