Alguns iPhones têm tido problemas com a sensibilidade da tela no iOS 18

Alguns usuários de iPhones que já estão rodando o iOS 18 (e até mesmo a versão beta do iOS 18.1) têm relatado problemas com a sensibilidade/resposta da tela, de modo que, em certos casos, os toques são completamente ignorados pelo dispositivo, conforme notado pelo 9to5Mac.

Segundo informações do MacRumors, porém, o problema estaria afetando vários modelos, desde os recém-lançados iPhones 16, bem como modelos mais antigos, a exemplo do iPhone 14.

Embora a Apple ainda não tenha comentado a situação, os indícios são de que o problema é causado pelo algoritmo de rejeição de toque — projetado para ignorar toques acidentais — do iOS 18, cuja sensibilidade pode ter sido aumentada.

Levando em conta que as bordas da tela do iPhone podem fazer com que o sistema ignore temporariamente determinados toques, as molduras mais finas nos novos iPhones 16 Pro/16 Pro Max podem ter exacerbado o problema — o que explicaria o maior número de relatos vindo de donos desses aparelhos.

O problema parece ocorrer apenas quando os dispositivos estão desbloqueados e em uso. Desse modo, supondo que o isso realmente seja causado por software, é provável que a Apple o resolva por meio de uma atualização futura.

Alguém enfrentando um problema semelhante por aí?

