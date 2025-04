Apple vence disputa judicial sobre patentes da Secure Enclave

A Apple obteve uma vitória importante em um processo judicial envolvendo patentes relacionadas à Secure Enclave, a tecnologia que protege dados sensíveis dos usuários, como informações biométricas do Face ID e do Touch ID.

Um júri do Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Oeste do Texas decidiu, na sexta-feira passada (4/10), que a Secure Enclave não infringe as quatro patentes de verificação de usuário [1, 2, 3, 4] de propriedade da Identity Security LLC., conforme a ação de 2021.

Durante o julgamento, o advogado da Identity Security, John Lahad, afirmou que Aureliano Tan Jr. seria o verdadeiro desenvolvedor da tecnologia e acusou a Maçã de não reconhecer isso, além de minimizar a contribuição dele.

Na prática, as patentes descrevem maneiras de melhorar a segurança do usuário, criando e usando uma identidade digital armazenada em um microprocessador exclusivo, que protege e autentica os dados do usuário.

Lançada em 2013 com o iPhone 5s, a Secure Enclave faz parte dos chips da Apple e é responsável por proteger dados, como informações de segurança e criptografia. Atualmente, ela está presente em iPhones, iPads, Macs e outros produtos da companhia.

A Identity Security exigia US$360 milhões em indenização e royalties, alegando uso indevido da sua tecnologia pela Apple, como apurou o Bloomberg Law. O júri, contudo, decidiu a favor da Maçã; ainda não se sabe se haverá recurso.

