Empresas agora podem enviar códigos de verificação pelo Telegram

Em uma publicação no seu site oficial, o Telegram anunciou que o aplicativo está recebendo algumas novidades interessantes que podem ser úteis tanto para empresas quanto para usuários comuns que optam por usar o mensageiro.

Uma importante novidade que o aplicativo ganhou é o sistema de receber códigos de verificação pelo chat do próprio Telegram. Custando US$0,01 por usuário, agora as empresas podem usar este método de verificação em vez do tradicional SMS .

Outro novo recurso que se assemelha a um já presente e muito utilizado no TikTok é o sistema de presentes. Os usuários agora podem enviar presentes para contatos, exibi-los em seu perfil ou transformá-los em Estrelas, que funcionam como uma espécie de “moeda” e servem para apoiar criadores da plataforma ou comprar serviços de miniapps do Telegram.

A interface de denúncia também recebeu melhorias, com a plataforma destacando o compromisso em remover milhares de conteúdos que violam as diretrizes do aplicativo diariamente. Visando melhorar a experiência de usuário e seu compromisso com um ambiente saudável na plataforma, o Telegram anunciou que o sistema de denúncias terá uma IA própria, assim como oferecerá mais opções de denúncia que serão atualizadas com constância para manter a plataforma segura.

As chamadas por vídeo foram redesenhadas do zero na versão do mensageiro para iOS. O objetivo foi aumentar o desempenho ao mesmo tempo em que melhora a vida útil da bateria. Com isso, o aparelho deverá ter uma drástica melhoria na temperatura, mesmo estando em uma chamada com vários feeds de vídeo e inúmeros usuários participando, por exemplo.

E, por fim, a versão para Android do aplicativo receberá suporte a transmissões RTMP, o que permite que você gere uma chave de stream e conecte seu feed a aplicativos de streaming como o OBS Studio ou o XSplit Broadcaster. Esse recurso já estava disponível nas versões desktop e iOS desde 2022.

Essas novidades já estão disponíveis na versão mais recente do Telegram. Caso elas ainda não tenha aparecido para você, tente forçar a atualização do seu aplicativo.