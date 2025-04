Remake do jogo Resident Evil 2 chegará ao macOS em 31 de dezembro

O remake de Resident Evil 2, popular jogo da CAPCOM, chegará à Mac App Store no dia 31 de dezembro, ampliando a presença da franquia nos dispositivos da Apple — após os lançamentos de Resident Evil 4 e de Resident Evil 7: Biohazard.

Ambientado em Raccoon City durante um surto zumbi em 1998, o jogo trará uma experiência imersiva com uma trama intrigante. Ele será disponibilizado gratuitamente, mas será necessário realizar uma compra interna para acessar a versão completa.

Um vírus maligno toma conta dos residentes de Raccoon City em setembro de 1998, afundando a cidade no caos enquanto zumbis comedores de carne humana vagam pelas ruas em busca de sobreviventes. Um surto de adrenalina sem comparação, uma história instigante e horrores inimagináveis o aguardam.

O jogo será compatível com Macs com chips M1 ou superiores (rodando o macOS Ventura 13 ou posterior) e exigirá, no mínimo, 31GB de armazenamento. Ele também rodará em iPhones e iPads com chips A17 Pro ou M1 (e superiores) executando pelo menos o iOS/iPadOS 17.

via AppleInsider