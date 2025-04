Como alterar a forma de visualização (lista e grade) do app Atalhos no Mac

Por aqui, nós já mostramos como você pode facilmente alterar a forma como os seus atalhos do aplicativo nativo Atalhos (Shortcuts) são mostrados no iPhone e no iPad.

Na dica de hoje, ensinaremos como fazer isso no seu Mac, onde os atalhos também podem ser usados para as mais diversas tarefas do dia a dia. Confira como fazer isso nos próximos parágrafos! 👨‍💻

Para alternar entre a visualização de lista ou grade, abra o app Atalhos e clique em um dos botões localizados no canto superior direito, ao lado da barra de pesquisa, para alternar entre as duas formas de visualizar os atalhos.

Caso use a visualização dos atalhos em lista, é possível alterar a sua ordem. Para isso, certifique-se de que você está na visualização em lista e clique no cabeçalho, em “Nome”, “Ações” ou “Última Modificação” para ver as alterações.

Fácil, não é mesmo? 🙂