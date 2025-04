Alguns Macs M4 estariam enfrentando problemas com monitores ultrawide

Alguns usuários donos de Macs mini e MacBooks Pro com chips M4 estão notando um problema ao usar monitores ultrawide com alta densidade de pixels com o computador. Ao que tudo indica, os displays não estariam ativando o modo HiDPI. usado pelo sistema para escalonar o conteúdo da tela para resoluções maiores.

Como relatado por um usuário na comunidade da Apple, dono de um monitor com resolução de 5120×2160 pixels, a resolução padrão de 3840×1620 funciona perfeitamente em seu MacBook Pro com o chip M1, mas ao selecionar a resolução padrão no Mac mini com o chip M4 Pro (de 3360×1418), a qualidade acaba ficando muito ruim.

De acordo com um outro usuário com um monitor que tem a mesma resolução, as únicas resoluções que parecem exibir os conteúdos de maneira nítida (e com suporte ao HiDPI) são a de 5120×2160, que acaba exibindo as coisas muito pequenas na tela, e uma outra de 3008×1270, que por outro lado acaba deixando tudo muito grande.

Alguns usuários afirmaram que conseguiram ativar o modo HiDPI com o famoso software BetterDisplay, destinado a personalizar a resolução em monitores usando o macOS, mas o aplicativo acaba acarretando em uma queda na taxa de atualização de 75Hz da exibição nativa para 60Hz.

Falando em taxa de atualização, outro problema relatado (dessa vez em um monitor com resolução nativa de 3440×1440) é a ausência de uma opção de 60Hz nos ajustes para essa resolução em específico, estando disponíveis apenas as taxas de atualização de 50Hz e 85Hz, mas não a opção padrão intermediária.

Provavelmente esses problemas são bugs, mas até o momento em que esta matéria é redigida a Apple ainda não parece ter se pronunciado sobre ele. Por ora, portanto, resta a opção de utilizar o BetterDisplay (mesmo com a limitação supracitada) ou apenas aguardar por uma solução definitiva.

