Como visualizar a tradução de um post no Threads [iPhone e web]

O Threads ainda não chegou aos pés da popularidade de seu principal rival, o X (conhecido anteriormente como Twitter). Apesar disso, ele segue sendo usado por muita gente que já possui uma conta no Instagram — outro aplicativo pertencente à Meta.

Uma dica bem bacana permite que você visualize a tradução de uma publicação feita. Isso é realizado, de acordo com a rede, com base no idioma no qual as postagens foram escritas e nas configurações de idioma das pessoas que as visualizam.

Como visualizar a tradução de um post no Threads pelo iPhone

Com o app aberto na postagem desejada, toque nos três pontinhos (ao lado da publicação) e escolha “Ver tradução”.

Como visualizar a tradução de um post no Threads pela web

Nesse caso, o processo é ainda mais simples. Basta clicar no botão “Traduzir” logo ao lado da postagem.

Fácil, não?! 🙂