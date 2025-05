Como mostrar um botão para download de vídeos no X [iPhone e iPad]

O X (ex-Twitter) possibilita que você faça o download de vídeos publicados na rede social de uma forma muito simples — contanto que você assine o X Premium, plano de assinaturas que também oferece outros benefícios, como as pastas de itens salvos e ícones estilizados.

Para facilitar ainda mais esse processo, é possível colocar um botão de download em todas as publicações que contenham um vídeo dentro da plataforma. Confira como ativar isso no seu iPhone ou iPad! 😊

Com o app do X aberto no seu dispositivo e na aba da sua timeline, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá até “Premium”.

Acesse “Vídeos offline”, selecione o ícone de uma engrenagem (no canto superior direito) e ative “Exibir botão de download nas timelines”.

Como resultado, você passará a ver esse botão em todas as publicações com vídeos na rede social.