App Bento|Craft permite criar designs como os da Apple pelo iPad

Lucas Miranda Magalhães
10/02/2025 • 17:58
App Bento|Craft

O app Bento|Craft é uma ferramenta de criação gráfica que possibilita fazer designs com um layout estilo Bento (modelo que a própria Apple cria suas peças visuais), tudo isso de forma simples, rápida e dinâmica no seu iPad.

Para quem não é familiarizado com o mundo do design, bento é uma linha criativa de layout que utiliza pequenos blocos de conteúdo para formar um bloco maior que contém as informações de forma limpa e organizada, dividida em “grades” — assim como a marmita bentô, inventada pelos japoneses. A Apple é conhecida por usar essa estética em seus conteúdos promocionais (principalmente durante apresentações) para apresentar recursos técnicos sobre os dispositivos em quadros visualmente interessantes.

Voltando ao app, é possível personalizar diversos modelos e mockups já prontos, que utilizam elementos visuais e tipográficos da identidade da Maçã, e exportá-los como arquivos ou compartilhá-los nas redes sociais. A customização dos layouts é feita de forma simples e intuitiva, ideal para os usuários que têm pouca experiência na criação.

Além disso, o Bento|Craft oferece mockups de dispositivos que podem ser customizados com capturas de tela. É possível adicionar imagens, personalizar texto e brincar com outros símbolos e ícones.

O app também oferece uma versão para o visionOS com uma interface nativa única, que permite criar os projetos em um piscar de olhos pelo Apple Vision Pro.

YouTube video

O Bento|Craft está disponível gratuitamente na App Store em iPads rodando o iPadOS 17 ou posterior. Ele também pode ser acessado no Apple Vision Pro e em Macs no modo de compatibilidade, como um aplicativo para iPad.

Apesar de oferecer diversos recursos no modo gratuito, para obter acesso a todas as funcionalidades do app é necessária uma compra/assinatura — que custa R$10/semana, R$25/mês ou R$300 pela licença vitalícia.

via 9to5Mac

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
