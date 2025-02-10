Patente da Apple detalha peça que poderia reduzir o peso do Vision Pro

Uma nova patente registrada pela Apple abrange sistemas e métodos que podem tornar o Vision Pro mais leve, enquanto adicionam ainda mais funcionalidades.

De fato, a Apple admite na descrição da patente que a forma de construção atual dos headsets pode causar desconforto (tanto devido ao peso quanto à temperatura), e que há uma necessidade de aprimorar a ergonomia de dispositivos do tipo.

A distribuição desequilibrada de peso experimentada ao usar um headset, particularmente o peso distribuído na frente do rosto do usuário, pode impactar negativamente a experiência do usuário. Portanto, há necessidade de um conjunto leve que não sacrifique o desempenho ou a funcionalidade.

Mais precisamente, o registro gira em torno de uma peça (algo como um cartucho) removível — no entanto, “cartucho” pode se referir a qualquer invólucro que possa armazenar componentes e seja preparado para inserção ou fixação em um headset.

Tal peça poderia incluir um ou mais componentes do headset — como o processador, a bateria, a memória, os sensores ou as ventoinhas. Em alguns exemplos, esse cartucho pode alojar até mesmo vários componentes.

O cartucho pode incluir a CPU para o controlador, a fonte de energia para o headset e também incluir elementos de entrada para o headset, tudo isso sem estar integral ou estruturalmente conectado ao headset.

É possível até mesmo que ele inclua uma ampla gama de sensores — sejam eles visuais, térmicos, de movimento, de luz, de força, de umidade, de áudio, entre outros —, podendo fornecer recursos adicionais ao dispositivo.

Essa peça pode ser conectada ao headset de uma forma específica, assim como acontece atualmente com a bateria do Vision Pro. É nesse sentido que tal tecnologia poderia reduzir o peso do dispositivo — uma vez que, ao removê-los do headset em si, o conforto do usuário pode ser aumentado, mesmo por longos períodos.

Naturalmente, trata-se apenas de algo que a Maçã estaria estudando. No entanto, considerando que ela segue trabalhando na segunda geração do seu headset, quem sabe não veremos uma mudança relacionada ao que foi registrado na patente, não é?

