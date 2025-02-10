Mailbird para macOS ganha modo escuro e novos ajustes customizáveis

Lançado no final do ano passado, o Mailbird para Mac foi atualizado recentemente com uma série de mudanças em termos de personalização, as quais levam ao aplicativo recursos que o tornaram bastante popular no Windows.

A primeira grande novidade é o suporte ao modo escuro que, de acordo com os desenvolvedores, era o recurso mais solicitado por usuários do software no macOS, o qual não trazia a funcionalidade em seu lançamento.

Trazendo uma reformulação completa em termos de design — com direito a uma interface de usuário mais suave, moderna e fluida —, o app agora conta com suporte a avatares personalizados, incluindo ajustes de cores e controle de layout.

Prometendo um aumento no desempenho, a atualização do Mailbird ainda traz outras novidades, como uma nova lista de conversas em estilo de coluna, bem como a possibilidade de reordenar as contas para gerenciá-las com maior facilidade.

O Mailbird está disponível gratuitamente, mas oferece um plano premium para quem quiser usá-lo sem limites. A versão mensal pode ser adquirida por US$3, enquanto a anual está saindo por US$75 (desconto de 75% em relação ao preço original).

É possível baixar o Mailbird para macOS nessa página.