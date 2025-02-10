Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Mailbird para macOS ganha modo escuro e novos ajustes customizáveis

Douglas Nascimento
10/02/2025 • 20:35
Mailbird para macOS

Lançado no final do ano passado, o Mailbird para Mac foi atualizado recentemente com uma série de mudanças em termos de personalização, as quais levam ao aplicativo recursos que o tornaram bastante popular no Windows.

Publicidade

A primeira grande novidade é o suporte ao modo escuro que, de acordo com os desenvolvedores, era o recurso mais solicitado por usuários do software no macOS, o qual não trazia a funcionalidade em seu lançamento.

Trazendo uma reformulação completa em termos de design — com direito a uma interface de usuário mais suave, moderna e fluida —, o app agora conta com suporte a avatares personalizados, incluindo ajustes de cores e controle de layout.

Posts relacionados

Prometendo um aumento no desempenho, a atualização do Mailbird ainda traz outras novidades, como uma nova lista de conversas em estilo de coluna, bem como a possibilidade de reordenar as contas para gerenciá-las com maior facilidade.

Publicidade

O Mailbird está disponível gratuitamente, mas oferece um plano premium para quem quiser usá-lo sem limites. A versão mensal pode ser adquirida por US$3, enquanto a anual está saindo por US$75 (desconto de 75% em relação ao preço original).

É possível baixar o Mailbird para macOS nessa página.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Patente da Apple detalha peça que poderia reduzir o peso do Vision Pro
Próx. Post

Promoções na App Store: Color Sheep, MathxCreature:Math Puzzle Game, FocusDots · Focus What Matters e mais!
Posts relacionados